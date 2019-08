Bildung in Radevormwald : Sanierungen in den Schulen sind punktgenau beendet geworden

Radevormwald Die Decken in den Fluren der Realschule konnten beispielsweise endlich geschlossen werden. Aus Brandschutzgründen waren sie lange offen gewesen. Nun sind sichere Deckenteile eingesetzt worden.

Von Schülern und Lehrern bezogen werden können auch die fünf Räume im Pavillon. Der wird in diesem Schuljahr von der Sekundarschule genutzt und ab Schuljahr 2020/2021 von der Oberstufe des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Abgeschlossen werden konnten von Stadtmitarbeiterin Maike Ochs auch die Vernetzungsarbeiten, so dass Real- und Sekundarschule (verfügt über zwei Schulgebäude) in einem Haus zwei unterschiedliche Netzsysteme (jeweils noch unterteilt in pädagogisches und Verwaltungsnetz) für die Computer zur Verfügung stehen.

In den kommenden Tagen können auch die Arbeiten am Werk- und Kunstraum und am neuen Musikraum im Gymnasium beendet werden. In das mehr als 40 Jahre alte Gebäude war Wasser eingedrungen, der gesamte Komplex hatte abgetrennt und trockengelegt werden müssen. „Für die neuen Toiletten bitten wir noch um etwa zwei Wochen um Geduld“, sagt Klaus Giesen, der den Handwerkern für die Arbeiten in den Schulgebäuden ein großes Lob ausspricht.