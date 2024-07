Kirchen in Radevormwald Drei Gemeinden, ein gemeinsames Fest

Gemeinsam stärker – das gilt nicht nur beim Mannschaftssport oder in der Politik. Auch Umzüge oder Renovierungen lassen sich gemeinsamer schneller bewältigen und Feierlichkeiten um so schöner zelebrieren. Das erlebten nun auch die Mitglieder der drei evangelischen Gemeinden, die kurz vor dem Zusammenschluss stehen. Lutheraner, Reformierte und die Protestanten aus Remlingrade-Dahlerau feierten am Sonntag ihr allererstes gemeinsames Gemeindefest. Das Erste von vielen, die folgen werden, machte das Pfarrergespann Manuela Melzer und Philipp Müller deutlich. „Die Kirche war beim Gottesdienst voll“, freute sich etwa Müller. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst gab es dann in und rund um die Kirchen der Innenstadt ausreichend Gelegenheiten zum Austausch, um sich untereinander zu „beschnuppern“ und näherzukommen. Denn bislang arbeiten zwar die drei Presbyterien der Gemeinden eng zusammen, um die für 2025 angestrebte Fusion vorzubereiten. Für die Gemeindemitglieder selbst gab es bisher allerdings nur wenige Möglichkeiten des Austausches. Zwar feiern die Gemeinden schon länger einmal im Monat gemeinsame Gottesdienste an wechselnden Orten, doch davon mache längst nicht jeder Gebrauch, wie Kerstin Jahn, Martin Domann und Martina Röttger erzählten. Die drei sind Presbyterinnen der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau, die etwas abgelegenere Schwester der drei Gemeinden. „Ich denke, dass sich die Gemeindemitglieder in der Innenstadt schon eher kennen und begegnen. Für uns, die in einer Außenortschaft aufgewachsen sind, sind viele Gesichter nicht so bekannt, außer sie gehören zum Presbyterium“, äußerte etwa Martina Röttger. Sie freuten sich daher umso mehr über das gemeinsame Fest, das bei Kaffee und Kuchen, einer frischen Grillwurst oder auch an den Aktions- und Infoständen Gelegenheiten zum Austausch miteinander boten.