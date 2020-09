Wirtschaft in Radevormwald : Neue Projektgesellschaft startet ihre ersten Vorhaben

Wirtschaft in Radevormwald

(v.l.): Alexander Still und Dorothea Stabolewski (Vorstand der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen), Klaus Giesen als Geschäftsführer der Bergischen Projektentwicklungsgesellschaft und Lutz Uwe Magney (Vorstand der Volksbank im Bergischen Land). Foto: Volksbank/Bettina Osswald 2020_mail@photog

Radevormwald/Hückeswagen Klaus Giesen, ehemals bei der Wirtschaftsförderung in Radevormwald tätig, ist Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft, die Wohn- und soziale Projekte in Radevormwald und Schwelm auf den Weg gebracht hat.

(s-g) Die Bergische Projektentwicklungsgesellschaft (BPG) hat ihre Arbeit aufgenommen. Die BPG ist von der Volksbank im Bergischen Land und der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen gemeinsam gegründet worden. Geschäftsführer ist Klaus Giesen, der zuvor bei der Wirtschaftsförderung in Radevormwald tätig war.

„Unser Ziel ist es, in unsere Region zu investieren und die hiesige Wertschöpfungskette zu stärken“, sagt Klaus Giesen. Die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sei für ihn dabei essentiell. Ganz konkret sei die BPG gleichermaßen Ansprechpartner für Menschen, die beispielsweise ein Grundstück oder eine Immobilie verkaufen und entwickeln möchten, als auch für solche, die eine gute Idee haben und für die Umsetzung einen verlässlichen Partner suchten. Das könnten Privatleute, Unternehmen, aber auch Kommunen sein. „Wir denken nicht an maximalen Gewinn, sondern an eine sinnvolle und maßvolle Umsetzung“, sagt Klaus Giesen.