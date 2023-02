Kirchenmusik in Radevormwald Evangelischer Projektchor formiert sich neu

Es ist der zweite Anlauf, den der Projektchor in der reformierten Kirchengemeinde nun startet. Am Freitagabend haben sich die interessierten Sänger zum ersten Mal zu einer gemeinsamen Probe mit der 2022 eingeführten Kirchenmusikerin Veronika Madler im Dietrich-Bonhoeffer-Haus getroffen. „Eigentlich haben wir im vergangenen Jahr schon anfangen wollen, haben auch geprobt – aber dann bin ich rund um Weihnachten leider so krank geworden, dass wir unseren ersten Auftritt an Weihnachten selbst nicht wahrnehmen konnten“, sagt Madler. Einige der Frauen und Männer, die damals mitgesungen hätten, seien auch jetzt wieder mit im Boot.