Jugendhilfe in Radevormwald Sie wollen Jugendliche vor dem Abdriften bewahren

Jannick Schnitzler (18) absolviert derzeit, zwischen Abitur und Lehramtsstudium, sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendhilfe der Stadt. Auch er hat sich, wie Kevin Cords, zum Anti-Gewalttrainer zertifizieren lassen und bietet schon seit längerer Zeit Sozialkompetenztrainings an Schulen an. Als 18-Jähriger ist er noch näher an den Jugendlichen dran, wird anders wahrgenommen und kann auf Augenhöhe, aber mit dem nötigen Know-how auf die Kinder und Jugendlichen eingehen. Ein absoluter Mehrwert, findet Kevin Cords (29), der sich über die zusätzliche Unterstützung in diesem Projekt sehr freut. „Zu zweit ist es einfacher, die Übungen und das Training durchzuführen.“