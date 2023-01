Wirtschaft in Radevormwald Projekt soll zur Ausbildung führen

Das Radevormwalder Unternehmer-Netzwerk (RUN) weist auf das neue Projekt „GAP Year“ hin. Dabei haben junge Menschen und Unternehmen die Gelegenheit, sich im „Echtbetrieb“ kennen zu lernen. Bekanntermaßen wird es immer schwieriger für Firmen, Auszubildende zu finden. Doch viele junge Menschen haben keinen Ausbildungsplatz in der Umgebung und wissen nicht, welcher Beruf für sie passend ist. Das Projekt „GAP-Year“ soll jungen Menschen ab 18 Jahren, die sich noch nicht für eine berufliche Laufbahn entschieden haben, die Möglichkeit bieten, sich in unterschiedliche Unternehmen auszuprobieren. Somit können Interessierte sich jeweils vier Wochen in regionalen Unternehmen ausprobieren. Die Gesamtlaufzeit des Projektes beträgt drei bis zwölf Monate, somit kann in drei bis zwölf Unternehmen „reingeschnuppert“ werden. Sobald Teilnehmer das „richtige“ Unternehmen gefunden haben ist es möglich, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben.