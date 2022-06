Projekt in Radevormwald : Wie eine Klingel vieles leichter macht

Das erste „Drück mich“-Schild wurde an den Unverpacktladen übergeben. Vorne links: Frank Bärhausen, rechts Armin Barg. Stehend (v.l.) Johannes Mans, Robert Scheuermeyer, Marcus Strunk, Bernd-Eric Hoffmann, Katja Schöpfl, Manuela Röser, Judith Voss und Dr. Jürgen Rembold. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die ersten drei Klingelknöpfe des Projekts „Drück mich“ sind installiert. Weitere sollen bald folgen. Der Unverpacktladen an der Blumenstraße erhielt nun das erste offizielle Schild.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, Hilfe anzubieten, wenn Menschen mit Rollstuhl oder Rollator hilflos vor Treppenstufen stehen oder gar Eltern mit dem Kinderwagen nicht mehr vorwärts kommen. Doch im Alltagsstress übersehen viele solche Situationen, und Betroffene scheuen sich oft, nach Hilfe zu fragen. Vor den Eingängen von Geschäften, Arztpraxen und anderen Dienstleistern soll diese Hemmschwelle in Radevormwald nun mit einer Klingel durchbrochen werden.

So wurde diese Woche das erste offizielle Schild samt Funkklingel an Judith Voss und Katja Schöpfl vom Unverpacktladen an der Blumenstraße überreicht. Ein Projekt, das in der Bergstadt die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) ins Gespräch brachte und das dank der Unterstützung der Stadt und der finanziellen Förderung durch die Dr.-Jürgen-Rembold-Stiftung nach nur sechs Monaten in die Tat umgesetzt werden konnte.

Die Damen des Unverpacktladens unterstützen dieses Projekt sehr gerne, wie sie erzählen, den Bedarf sehen die Geschäftsfrauen nämlich in ihrem Alltag: Die wenigen Treppenstufen, die in ihren Laden führen, sind für Menschen mit Handicap oder Mütter mit Kinderwagen ein großes Hindernis. „Es gab schon Senioren, die ihren Rollator samt Geldbörse vor der Tür haben stehen lassen“, berichtet Voss. „Das muss nicht sein. Wenn ich draußen bin und das sehe, helfe ich gerne. Aber wenn wir hier im Laden beschäftigt sind, sehen wir natürlich nicht, was an der Tür passiert. Auch meine Mutter stand hier schon mal mit dem Rollator vor der Tür und hat gerufen, damit ich ihr helfe“, berichtet Voss. Ab sofort braucht sie nur kurz klingeln und Voss oder Schöpfl stehen prompt an der Tür, um ihre Hilfe anzubieten.

Für Armin Barg von der UWG, selber auf einen Rollstuhl angewiesen, ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wobei er die Klingel nicht nur als Hilfsmittel für Menschen mit Handicap verstanden wissen will. „Es geht dabei um alle, die Hilfe brauchen, egal ob der Senior mit Rollator, die Mutter mit dem Kinderwagen oder aber auch das Kind, das sich verlaufen hat. Durch das Schild mit der Klingel sollen sie wissen, dass es hier freundliche Menschen gibt, die helfen werden.“

Entdeckt hatte das „Drück mich“-Projekt, das Frank Bärhausen vor einigen Jahren in seiner Heimatstadt Köln-Dellbrück initiierte, UWG-Mitglied Manuela Röser in der Nachbarstadt Hückeswagen, wo einige Geschäftsleute einen ähnlichen Service bieten. „Die haben aber eigene Schilder gedruckt“, erklärt Röser. Als sie die Idee in ihrer Partei erzählte, waren die Mitstreiter gleich Feuer und Flamme und stießen bei ihrer Recherche auf das Projekt von Frank Bärhausen, dessen Klingeln mittlerweile nicht nur in Köln-Dellbrück, sondern auch in Engelskirchen und nun auch in Radevormwald zu finden sind. Bärhausen ist selber auf einen Rollstuhl angewiesen. „Ich verdiene nichts daran“, betont er, „freue mich aber, wenn die Klingel Anklang findet und sie sich immer weiter ausbreitet.“