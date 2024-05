Bildung in Radevormwald Was wissen Schüler über die europäische Politik?

Ganz praktisch erlebt die Gruppe um Maximilian (15), Sem (15), Annika (15) und Joel (15) die Auseinandersetzung mit Europa. In ihrer Aufgabe müssen sie zunächst Wünsche auf Zetteln schreiben, was sie in den nächsten zehn Minuten machen wollen. Danach werden sie an Fäden zusammengebunden. Nun müssen sie sich abstimmen, um die Wünsche abzuarbeiten. „Man musste schon etwas Rücksicht aufeinander nehmen“, berichtet Maximilian im Nachgang. Mit viel Kommunikation und Kompromissbereitschaft seien sie am Ende ans Ziel gelangt. „Das war schon sehr lustig“, sagt Annika. Das findet auch Sem, obwohl er kaum einen Wunsch von seinem Zettel erfüllen konnte. „Ich bin einfach mitgelaufen.“