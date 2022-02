Karneval in Radevormwald : Programmänderung fürs „Kunterbunte Bürgerhaus“

Karneval in Radevormwald

Kabarettist Bernd Stelter wird am Freitag leider nicht dabei sein. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Für die Veranstaltung am Freitag hat es Absagen von Künstlern gegeben. Darüber informiert Organisator Thomas Lorenz vom Karnevalsverein „Rua kapaaf“. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass die Sitzung ein Erfolg wird.

Das „Kunterbunte Bürgerhaus“ der Radevormwalder Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ findet in dieser Woche statt. Das Programm startet am Freitag, 25. Februar, um 17 Uhr.

Die 320 Kartenbesitzer können sich auf ein buntes und umfangreiches Programm freuen. Die Veranstalter planen das Programm in Teilen neu, denn einige Künstler haben kurzfristig abgesagt. Aus privaten, gesundheitlichen oder anderen beruflichen Verpflichtungen haben unter anderem die „Kolibris“ und Kabarettist Bernd Stelter abgesagt.

Karnevalist Thomas Lorenz ist sich aber trotzdem sicher, dass die Sitzung ein Erfolg wird und die Besucher mit dem neuen Programm überzeugen wird. „Wir haben Ersatz besorgt, aber die Zeit ist turbulent. Wir sind jetzt in den finalen Zügen, um das neue Programm festzuzurren“, berichtet er. Lorenz war es trotzdem wichtig, öffentlich vor der Veranstaltung über die Programmänderungen zu informieren. „Rua Kapaaf“ hält für die Veranstaltung am kommenden Freitag an der 2G-plus-Regel fest. Das bedeutet: Egal ob genesen, geimpft oder geboostert, alle Besucher müssen ein negatives Schnelltestergebnis gegen das Coronavirus mit ins Bürgerhaus bringen. „Wir haben unseren Besuchern versprochen, dass alle getestet sein werden, und das ziehen wir auch durch“, bekräftigt Thomas Lorenz. Außerdem wird während der Veranstaltung die Maskenpflicht gelten.