Online-Vortrag zu Friedrich Engels : BGV veranstaltet Online-Vortrag zu Friedrich Engels

Friedrich Engels stand im Mittelpunkt des Vortrags. Foto: Conti-Press

Radevormwald Der Rader Bergische Geschichtsverein hatte den Geschichtswissenschaftler Prof. Dr. Stefan Gorißen aus Bielefeld zu einem Zoom-Treffen geladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist ein interessanter Prozess, der zu beobachten ist – der Mensch gewöhnt sich an vieles. So auch an die virtuelle Form der Veranstaltung. So auch am Freitagabend, als der Bergische Geschichtsverein Radevormwald zu einem Online-Vortrag mit Prof. Dr. Stefan Gorißen von der Universität Bielefeld geladen hatte.

Es war der dritte Online-Vortrag in diesem Jahr, Thema waren neue historische Perspektiven auf Friedrich Engels – eine bergische Person der Weltgeschichte, Anlass dessen 200. Geburtstag im November des Vorjahres. Sieben Zuhörer fanden sich zu einer kleinen Runde zusammen, um dem interessanten Vortrag zu lauschen, der einen Rückblick auf eine wissenschaftliche Tagung in Wuppertal im März des Vorjahres zu eben diesem Thema gab. Vielleicht können wir die letzten beiden Vorträge im November und Dezember wieder in Präsenz stattfinden lassen“, sagte Hans Golombek, Ortsvorsitzender des Geschichtsvereins.

Engels sei zwar im Vergleich zu Karl Marx nicht nur der Jüngere, sondern werde auch in der geschichtswissenschaftlichen Rezeption „eher nachgeordnet“ betrachtet. Das habe den Denker jedoch nicht weiter gestört. „Ich bin froh, als zweite Violine eine so hervorragende erste Linie wie Karl Marx gehabt zu haben“, solle der Wuppertaler gesagt haben. Dennoch sei es sehr interessant und gewinnbringend, sich mit Engels zu beschäftigen, erklärte Gorißen. Denn das Werk Engels‘ stehe immer in Zusammenhang mit dem Weltgeschehen jener Zeit. Man müsse Engels als Menschen des 19. Jahrhunderts sehen – und nicht als „Verkünder überzeitlicher Wahrheiten“, wie Gorißen sagte. Und so könne man jenes Jahrhundert ganz neu betrachten und verstehen. Die Verknüpfung von Historisierung und Wirkungsgeschichte der Person Engels lasse es zudem zu, ihn als Literaten zu verstehen.