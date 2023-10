Bonhoeffer-Quartier in Radevormwald Müll, Ratten, Stolperfallen – „So schlimm wie derzeit war es früher nie“

Die vermeintliche Stille, die am Samstagnachmittag zwischen den hohen Häuserblocks der Südstadt, zwischen Dietrich-Bonhoeffer- und Karl-Goerdeler-Straße herrschte, trügt. Tatsächlich brodelt es in der Nachbarschaft. Unzufriedenheit hat sich in den vergangenen Jahren aufgestaut, die sich heute beinahe schon in Resignation umgewandelt hat. Viele der rund 450 Bewohner der Siedlung haben mittlerweile rechtlichen Beistand, sind bei einem Anwalt oder dem Mieterschutzverein. Sie sind es leid, von ihrem Vermieter, von dem sie nicht mal wirklich wissen, um wen es sich handelt, hinters Licht geführt zu werden.