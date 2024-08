Politik in Radevormwald SPD will Klarheit über Zustände in Wülfingsiedlung

Beschwerden über Müll, Lärm und bedrohliches Auftreten mancher Personen gibt es aktuell in der Wülfingsiedlung in Dahlerau. Über die Bewohner der ehemaligen Arbeiterhäuser am Graben beschwerten sich jüngst Bürger in einem anonymen Brief (unsere Redaktion berichtete). Man fürchte, dass das ganze Viertel verwahrlosen könnte, hieß es darin.