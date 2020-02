Karneval in Rade : Die ältesten Tollitäten aus Radevormwald

Karneval in Rade

Radevormwald Im Seniorenwohnzentrum an der Uelfestraße wird auch Karneval gefeiert. Am Mittwochabend startete die fünfte Jahreszeit im Speisesaal der Einrichtung. Alle Bewohner, die Karneval mögen und fit genug zum Feiern waren, kamen zusammen.

Angeführt wurde die Gruppe von den Tollitäten des Hauses. Prinzessin Edeltrud und Prinz Nikolai wurden in diesem Jahr auserkoren, um in dieser Session die Herrschaft über das Seniorenwohnzentrum zu übernehmen.

Vorgeschlagen wurden sie von den Mitarbeitern, die ihre Bewohner sehr gut kennen. „Wir haben ganz gut im Blick, wer dieses Amt übernehmen kann und sich über diese Aufgabe freut“, sagte Anke Schäfer, die im Seniorenwohnzentrum an der Uelfestraße arbeitet.

Edeltrud Bourley ist über 90 Jahre alt, und Nikolai König hat bereits seinen 86. Geburtstag hinter sich. Beide saßen am Mittwoch in der ersten Reihe, um das Programm hautnah zu erleben. Die Garde und das Dreigestirn der Ersten Großen Radevormwalder Karnevalsgesellschaft „Rot-Weiß“ (RKG) hatten sich angekündigt und marschierten auch pünktlich in den Speisesaal ein. Die Senioren klatschten und lachten und hießen die Tänzerinnen willkommen. Martina Bisterfeld, Prinz des Rader Dreigestirns, heizte dem Publikum ordentlich ein und stellte Bauer Trixi und Jungfrau Simone vor. Die Bewohner des Seniorenwohnzentrums waren begeistert über den Besuch des Dreigestirns. „Toll, dass wir das heute erleben können“, sagte Edeltrud Bourley. Die kleine Garde und die Prinzengarde tanzten einige Choreografien für die Männer und Frauen. Für Karneval wurde das Wohnheim bunt und mit vielen Girlanden geschmückt.