Kirchen in Radevormwald Presbyterien tagen künftig gemeinsam

Die drei landeskirchlichen evangelischen Gemeinden machen beim Zusammenwachsen weitere Schritte. So fand im Mai die erste gemeinsame Presbyteriumssitzung statt. In Zukunft soll es regelmäßig gemeinsame Sitzungen – wechselnd in den drei Gemeindehäusern – geben, bei denen die einzelnen Presbyterien zunächst die Punkte gemeinsam besprechen, die alle Gemeinde betreffen und sich dann in die verschiedenen Räume der Häuser aufteilen, damit jedes Presbyterium für sich weiter tagen kann.