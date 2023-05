Themen-Wanderung im Radevormwalder Norden Auf den Spuren eines rätselhaften Todes

Der Name Arnoldine Offermann wird vielen Radevormwaldern heute nicht mehr bekannt sein. Sie lebte nicht allzu lang und stammte nicht mal aus der Stadt. Doch ihre tragische Geschichte, die sich in der Ortschaft Filde ereignete, ist in den Dokumenten des städtischen Archivs festgehalten. Als 20-Jährige nahm sich die gebürtige Gevelsbergerin das Leben, erhängt an einer Küchenschürze. Eine Geschichte, auf die Archivarin Iris Kausemann aufmerksam wurde und nun für eine spezielle Wanderung durch den Ort hervorgeholt hat. Denn mit dem Schicksal der jungen Frau startete die erste gemeinsame historische Wanderung von Gleichstellungsbeauftragte Ramona Theis und Archivarin Kausemann am Landhaus Filde.