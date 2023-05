Familienbüro in Radevormwald Premiere für neues Elterncafé

Eilig schnippelt Sabine Hoch in der Küche noch einige Apfelstücke zurecht, während der Kaffee kocht. Gebäck und Knabberzeugs sind vorbereitet, das Kaffeeservice steht einladend auf dem Tisch, die kleine Spiel- und Krabbelecke mit Kisten voller Bauklötze und Spielsachen wartet nur darauf in Beschlag genommen zu werden. Die Tür zum Familienzentrum ist weit geöffnet. Sabine Hoch schaut kurz auf die Uhr. Sie atmet einmal tief durch, um ihre Nervosität abzuschütteln, denn sie freut sich. Es schlägt 14.30 Uhr und das neue Elterncafé ist an diesem Mittwochnachmittag zum ersten Mal geöffnet.