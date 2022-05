Bistro in den Radevormwalder Wupperorten : Gelungene Premiere der Wohnzimmerkonzerte bei „Eddy“

Das Duo Sonja und Detlef präsentierte Songs aus Irland. Foto: Michael in't Zandt

Radevormwald Irischen Folk gab es bei der ersten Veranstaltung in „Eddy‘s Bistro“ in Vogelsmühle zu hören. „Ein voller Erfolg“, so die Bilanz des Betreibers.

(miz) Die Premiere der Wohnzimmerkonzerte in Eddy‘s Bistro in Vogelsmühle ist geglückt. „Ich bin sehr zufrieden. Das erste Konzert war ein voller Erfolg“, meinte Edmund Hägemann, der Inhaber des Bistros am Wuppermarkt. Ab 17 Uhr präsentierte das Duo Sonja und Detlef, das erstmals seit drei Jahren wieder zusammen auftrat, irische Folkmusik, die bei den etwa 40 Besuchern sehr gut ankam. „Das nächste Konzert ist schon in der Planung“, sagt Hägemann, für den die Wohnzimmerkonzerte in seinem Bistro eine feste Einrichtung werden sollen.

