Wülfingsiedlung in Radevormwald „Fast wie ein Armenviertel in Osteuropa“

Einst lebten in den blassgelb gestrichenen Häusern am Graben in Dahlerau die Arbeiter der Textilfabrik Wülfing. Das Unternehmen gibt es nicht mehr, und die aktuellen Bewohner des Gebäudekomplexes sorgen bei den übrigen Bewohnern der Wülfingsiedlung für Ärger und Angst. Das geht aus einem Brief hervor, der an Bürgermeister Johannes Mans, aber auch an unsere Redaktion geschickt wurde. Unterzeichnet ist der Brief mit „Besorgte Anwohner der Ortschaft, die aus Angst vor Anfeindungen anonym bleiben möchten“.