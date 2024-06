Sport in Radevormwald Präventionskursus beim TV Herbeck

Der TV Herbeck startet ab 16. August bis 15. November an zehn Terminen einen zertifizierten Präventionskursus in Haltung und Bewegung. Er findet immer freitags in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Sporthalle an der Lessingstraße statt. Die Teilnahme kostet 120 Euro.