Bahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal Kein Zug nach Radevormwald – Präsentationsfahrt fällt aus

„Diese Situation ist für uns alles andere als befriedigend“, sagte Burkhard Klein, Leiter des Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamts. Er sei ratlos und habe keine Idee zu den möglichen Hintergründen der Entscheidung. Gleich am Dienstag gingen die Absagen der Stadt an die geladenen Gäste für die Präsentationsfahrt raus. „Wir müssen jetzt dringend klären, was der Grund für die Änderung der Anweisung ist und ob es einen Ersatztermin gibt“, sagte Klein. Die Stadt wolle weiter, dass auf der Strecke eine Bahn verkehre. „Bislang gab es auch von der Rhein-Sieg-Bahn keine anderweitige Einlassung“, sagte er.