Musikensemble in Radevormwald : Posaunenchor wird aufgelöst

Musikensemble in Radevormwald

Keilbeck Vor 156 Jahren formierte sich das beliebte Ensemble. Nun spielt es zum letzten Mal.

Die Noten sind fein säuberlich sortiert, die metallenen Instrumente blank geputzt. Es soll noch einmal ein großer Auftritt werden am Nachmittag des Heiligen Abend. Es gilt, der Christvesper in der evangelischen Kirche Dahlerau am Siedlungsweg noch einmal einen feierlichen Rahmen zu bieten und die Kirchenbesucher auf die besondere Nacht einzustimmen.