Musikverein in Radevormwald : Posaunenchor Remlingrade lädt zum Konzert ein

Musikverein in Radevormwald

Radevormwald Das Blechbläser-Ensemble aus dem Kirchdorf lädt für den 22. September zu einem Abend unter dem Motto „Wie Wind und Weite“ in die Dorfkirche Remlingrade ein

Zu seinem zweiten Konzert lädt der Posaunenchor Remlingrade alle Freunde und Interessierte ein. Die Veranstaltung findet statt am 22. September, ab 18 Uhr in der Dorfkirche zu Remlingrade. Der Einlass ist ab 17 Uhr.

Unter dem Motto „Wie Wind und Weite...“ entführen die Musiker die Zuhörer auf eine Reise in die weite Welt. Am Ende dieser musikalischen Tour sind alle Gäste noch zum Verweilen eingeladen. Bei Getränken und einem kleinen Imbiss gibt es Zeit zum Plaudern.

Der Posaunenchor in Remlingrade kann auf eine eindrucksvolle Tradition zurückschauen. Gegründet wurde er 1951, damals mit fünf Musikern. Heute zählt das Ensemble aus rund 25 aktiven Musikerinnen und Musikern. Auch Workshops rund um Blechbläsermusik werden von dem Posaunenchor organisiert, zuletzt in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde in Remscheid-Lüttringhausen.