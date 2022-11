Polizeikontrolle in Radevormwald : Polnischer Lkw stillgelegt – Beamte stellen 326 Verstöße fest

Radevormwald Wegen technischer Mängel musste das Fahrzeug zur Kfz-Prüfstelle. Dort wurden massive Verstöße bei Einhaltung der Vorschriften festgestellt.

Die Kontrolle eines in Polen zugelassenen Lkw führte am Mittwoch in Radevormwald nicht nur zur Stilllegung des Lastwagens, sondern deckte auch eine hohe Anzahl von Verstößen gegen Fahrpersonal- und Arbeitszeitrecht auf. Gegen 10.50 Uhr hatte die technische Kontrollgruppe des Verkehrsdienstes den Lkw auf der B 483 in Wellringrade angehalten. Wegen technischer Mängel ordnete die Polizei eine Untersuchung in einer Kfz-Prüfstelle an. Dort endete die Fahrt; der Lkw wurde stillgelegt. Weitaus umfangreicher waren allerdings die Verstöße, die die Polizei im Zusammenhang mit dem Fahrpersonal- und Arbeitsrecht aufdeckte. Der 40-jährige Fahrer, der im Auftrag einer deutschen Firma Waren transportierte, hatte es mit den Vorschriften und den Arbeitszeiten nicht so genau genommen, so dass insgesamt 326 Verstöße aufgedeckt werden konnten. Den 40-Jährigen und seinen Arbeitgeber erwartet nun ein kostspieliges Bußgeldverfahren.