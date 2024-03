Sana Krankenhaus Radevormwald Pollenalarm – Heuschnupfen wirksam behandeln

Blauer Himmel, Sonne pur, frische Luft – am besten tief durchatmen und genießen. Klingt gut, ist für Pollenallergiker aber kein großes Vergnügen. Für sie herrscht ab sofort wieder Alarmstufe rot. Denn denn die Pflanzen zu blühen beginnen, hat das für viele Allergiker unangenehme Folgen: juckende Augen, Niesen und eine ständig laufende Nase. Heuschnupfen ist die häufigste Allergie in Industrieländern. Abhängig vom Wetter können die Beschwerden schon im März auftreten und bis in den Herbst hinein andauern. Dr. Marco Wagner, Chefarzt der Inneren Medizin am Sana Krankenhaus, über die Wirkung von Pollen, die Behandlung von Heuschnupfen und den Sinn einer abendlichen Dusche.



Was passiert bei Heuschnupfen im Körper? Beim Heuschnupfen gelangen kleinste Pollen verschiedener Pflanzen auf die Schleimhäute – besonders auf die von Augen und Nase. Dort lösen sich Eiweiße heraus und dringen in den Körper ein. Das Immunsystem mancher Menschen bildet nun Abwehrstoffe gegen die „Eindringlinge“. „Treffen Pollen auf eine Abwehrzelle, werden Botenstoffe ausgeschüttet, die Entzündungsreaktionen hervorrufen, wie das Anschwellen der Schleimhäute“, berichtet der Mediziner. Die Folgen: laufende Nase, tränende Augen, Husten oder Asthma.



Wie wird eine Allergie festgestellt? Patienten machen beim Hautarzt oder einem Facharzt für Allergologie einen Test. Dabei träufelt der Mediziner kleinste Mengen verschiedener Allergene auf die Haut. Reagiert der Körper allergisch, wird nach kurzer Zeit eine Rötung sichtbar, die Stelle beginnt zu jucken. „Reagiert ein Patient mehrfach allergisch, kann die molekulare Allergiediagnostik Aufschluss über Allergene unterschiedlicher Herkunft, aber ähnlicher Art, geben“, erläutert Wagner. Außerdem gebe eine Messung des Immunglobulin E im Blut Aufschluss über eine Allergie.



Wie kann man Heuschnupfen behandeln? Bei einer Allergie gelte grundsätzlich: Wann immer möglich, die Auslöser meiden. Wer also gegen Hundehaare allergisch ist, sollte den Kontakt mit Hunden meiden. Wer auf bestimmte Nahrungsmittel überempfindlich reagiert, sollte sie nicht essen. „Bei Heuschnupfen ist die Vermeidungsstrategie allerdings schwer umzusetzen – die Pollen sind so klein, dass man ihnen nicht aus dem Weg gehen kann. Umso wichtiger ist es, eine wirksame Behandlung zu finden. Hierfür stehen mehrere Möglichkeiten zur Wahl“, sagt Wagner.



Immuntherapie Hierbei handelt es sich um eine Art Allergieimpfung. Dabei wird das Allergen unter die Haut gespritzt oder in Form von Medikamenten eingenommen. Die Immuntherapie muss regelmäßig angewendet werden und dauert etwa drei Jahre.



Akupunktur In drei von vier Fällen kann sie die Allergiesymptome mindern. Die Behandlung geht schnell und ist in der Regel nur einmal pro Saison erforderlich. Das Verfahren ist nahezu schmerzfrei. Wesentliche Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Ratsam ist, die Akupunktur möglichst früh im Jahr durchzuführen und vor der Behandlung keine medikamentöse Behandlung zu beginnen. Je intensiver die allergische Reaktion ausfällt, desto besser sind die Akupunktur-Punkte zu orten und ihr Energiezustand zu messen.



Medikamente Neben der Immuntherapie und der Akupunktur stehen Medikamente (Antihistaminika) und Kortisonpräparate zur Verfügung. Sie werden als Nasenspray oder in Tablettenform eingesetzt.



Weitere Tipps Da morgens die Pollenbelastung besonders stark ist, empfiehlt es sich, die Fenster geschlossen zu halten und abends zu lüften. Außerdem sollte man jeden Abend duschen, um die feinen Pollen aus den Haaren und von der Haut zu waschen. Da sich Pollen auch in der Kleidung und der Bettwäsche festsetzen, ist es sinnvoll, sie regelmäßig zu wechseln, rät Wagner.