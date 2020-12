Anrufe in Radevormwald : Fälle von Telefonbetrug nehmen zu

Radevormwald Auch aus Radevormwald werden wieder Versuche gemeldet, vor allem ältere Menschen zum Aushändigen von Geld zu veranlassen. In den vergangenen Monaten habe es zahlreiche Anzeigen gegeben, erklärt Polizeisprecher Michael Tietze. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen.

Sie versuchen es auf den verschiedensten Wegen, doch ihr Ziel ist immer das Gleiche: Menschen am Telefon dazu zu veranlassen, ihnen Geld zu überlassen. Telefonbetrug an Senioren ist, wie Polizeihauptkommissar Michael Tietze formuliert, „eine regelrechte Seuche“ geworden. Der Sprecher der oberberbergischen Polizei bestätigt den Eindruck, dass in den vergangenen Monaten die Zahl der Delikte zugenommen hat.

Die Masche mit den falschen Polizisten ist freilich nur eine von vielen. Michael Tietze erklärt dazu: „Den berühmten Enkeltrick gab es bereits, als ich bei der Polizei angefangen habe, und es fallen immer noch Menschen darauf rein.“ Inzwischen werden die Angerufenen, in vielen Fällen Senioren, auch mit so genannten Schockanrufen in Angst und Schrecken versetzt. „Dabei ruft der angebliche Verwandte mit weinerlicher Stimme an und berichtet von einem schweren Unfall, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist“, schildert die oberbergische Polizei einen typischen Fall. „Um einer Strafe oder Inhaftierung zu entgehen, ist unbedingt die sofortige Zahlung einer hohen Bargeldsumme von Nöten.“ Im Anschluss an diese Schreckensmeldung übernehme dann ein angeblicher Polizist den Anruf, um die Zahlungsmodalitäten zu klären. „Die Täter haben oft ein bemerkenswertes schauspielerisches Talent“, muss Tietze anerkennen. So können sie auch Menschen täuschen, die sich sonst nicht so rasch übertölpeln lassen.