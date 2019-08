Auch Radevormwalder in Gefahr : Polizei warnt vor dreisten Trickdieben

Oberberg Diebe nutzen immer wieder gerne Situationen rund um einen Einkauf aus. Deshalb gibt die Polizei wichtige Tipps.

Taschen- und Trickdiebstähle gab es im Oberbergischen in den vergangenen Monaten immer wieder. „Zwar nutzen die Täter vorzugsweise das Gedränge in Großstädten für ihre Taten, aber auch hier im eher ländlichen Bereich werden von Dieben Situationen rund um den Einkauf immer wieder gern genutzt“, berichtet der Pressesprecher der Polizei, Michael Tietze. Mit einfachen Verhaltensregeln könne man sich aber gut gegen die üblichen Vorgehensweisen schützen.

Bei Dieben besonders beliebt sind Handtaschen, die während des Einkaufs im Einkaufswagen liegen bleiben oder an diesem befestigt werden. „Meist reicht den Dieben schon der kurze Augenblick, in dem man die Augen bei der Warensuche über die Regale streichen lässt, um unbemerkt in die Tasche zu greifen“, warnt Tietze vor allzu großer Sorglosigkeit. Oftmals seien Trick- und Taschendiebe aber in der Gruppe unterwegs und führen eine Ablenkung gezielt herbei. Tietze: „Werden Sie anscheinend unbeabsichtigt angerempelt oder von einer unbekannten Person angesprochen, sollten sie mit einem gesunden Misstrauen besonders gut auf Ihre Sachen achten. Um sich zu schützen empfiehlt die Polizei, Geldbörsen oder Wertsachen eng am Körper und möglichst in einer verschlossenen Innentasche aufzubewahren.“ Dies helfe nicht nur vor der Kasse im Supermarkt, sondern auch beim Verstauen der Waren im Auto – „auch hier arbeiten Diebe gerne mit einer kurzen Ablenkung“, weiß Tietze.