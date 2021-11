WhatsApp und Polizeiliche Kriminalprävention klären auf : Polizei warnt vor dreistem Betrug

Oberberg Immer häufiger nutzen Täter auch Messenger-Dienste, um Geld zu ergaunern. Ein Trick mit einer neuen WhatsApp-Nummer ist seit einiger Zeit auch im Oberbergischen Kreis im Umlauf.

„Betrüger, die sich als Freunde oder Familienangehörige in Notsituationen ausgeben, ist eine der häufigsten Maschen im Internet“, sagt der Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Harald Schmidt . „Kriminelle geben sich in Nachrichten als Verwandte oder Freunde aus und bitten um persönliche Informationen, Geld oder die sechsstellige PIN für die Verifizierung des WhatsApp-Accounts. Solche Nachrichten spekulieren auf die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft von Freunden und Familienmitgliedern.” In anderen Fällen übernehmen Kriminelle die Accounts von unbeteiligten Dritten und versenden von diesen aus die betrügerischen Nachrichten. In den meisten Fällen behaupten die Betrüger, nahe Freunde oder Verwandte zu sein und bitten um Geldzahlungen. Diese Personen behaupten, ihr Telefon verloren zu haben oder aus dem WhatsApp-Account ausgesperrt worden zu sein.

Solche Betrugsmaschen richten sich besonders an ältere Menschen, denn der Enkeltrick findet heute nicht mehr nur am Telefon oder vor der Haustür statt, sondern auch in Messenger-Diensten. Durch das Melden verdächtiger Accounts werden über das System von WhatsApp zur Erkennung von Betrugsmaschen mittlerweile mehr als 100.000 Accounts pro Monat dort gesperrt. Vier einfache Checks sollen helfen, sich zu schützen: 1. Den eigenen Code checken: Niemals den sechsstelligen Code zur Verifizierung des Accounts, den man bei der Registrierung per SMS erhält, preisgeben. 2. Die PIN checken: am besten eine persönliche PIN für seinen Account einrichten, auch bekannt als Verifizierung in zwei Schritten. 3. Das eigene Bild checken und das Profilbild schützen, damit es nur die eigenen Kontakte sehen können. 4. Den Kontakt checken: Wenn vermeintliche Kontakte um einen Gefallen bitten, um Geld oder andere finanzielle Leistungen, immer deren Identität prüfen, um eine Sprachnachricht bitten oder anrufen.

