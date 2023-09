Feuer in ehemaliger Gaststätte in Radevormwald Polizei geht von Brandstiftung aus

Radevormwald · Zeugen geben an, in der Brandnacht verdächtige Personen in der Nähe der ehemaligen Gaststätte gesehen zu haben. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

27.09.2023, 15:23 Uhr

Das Gebäude brannte bis zum Dachstuhl aus. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Bei dem Brand einer ehemaligen Gaststätte in Radevormwald am Kreisverkehr in der Ortslage Grüne geht die Oberbergische Polizei von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen. Kurz vor 2 Uhr in der Nacht zu Dienstag (26. September) hatten Zeugen den Brand entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Ein Zeuge sagte zudem aus, er habe drei dunkel gekleidete Personen gesehen, die aus Richtung des Brandortes kamen und über das Gelände einer Firma an der Dahlienstraße liefen. Ermittler der Polizei gehen nach derzeitigen Stand von Brandstiftung aus und bitten um Hinweise zu den flüchtigen Personen oder sonstigen Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Feuer stehen könnten. Nächtlicher Brand zerstört ehemalige Gaststätte Feuerwehreinsatz in Radevormwald Nächtlicher Brand zerstört ehemalige Gaststätte Die Gaststätte steht nach einem vorherigen Brand im Jahr 2016 leer, das Ensemble war völlig heruntergekommen und galt seit längerem als Schandfleck. Der Eigentümer wohnt laut Stadtverwaltung in Wuppertal. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter ☏ 02261 / 81990 entgegen.

(s-g)