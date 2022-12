Vorsicht vor dreisten Cyberkriminellen Polizei rät zu sicheren Passwörtern

So erstattete kurz vor Weihnachten eine 41-Jährige aus Marienheide Anzeige bei der Polizei, deren ebay-Konto gehackt worden war. „Unbekannte hatten dort unter ihrem Namen mehrere hochwertige Kameraobjektive verkauft. Mitbekommen hatte das die 41-Jährige erst, als ihr über das Amtsgericht eine Rückzahlungsaufforderung eines geprellten Käufers zugestellt wurde“, teilt Tietze mit. Mit einem sicheren Passwort könne man die Gefahr eines gehackten Zugangs deutlich reduzieren. Für einfach zu merkende, aber trotzdem sichere Passwörter, biete sich etwa ein Merksatz an. „Hier wird ein Passwort jeweils aus den Anfangsbuchstaben, Zahlen und Satzzeichen gebildet – Hw1PjadA,ZuSg.“ rät Tietze. Außerdem sollte jeder eine Zweifaktor-Authentifizierung nutzen, „stellen Sie Datendieben eine weitere Hürde in den Weg, die Sie sicher vor Missbrauch schützt“, appelliert Tietze an die Bürger.