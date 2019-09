Infoaktion in Radevormwald : Polizei gibt Tipps: So trickst man Trickbetrüger aus

Martina Höhl (in Uniform), Sabrina Maar (2.v.l.) und Walter Steinbrech (rechts) berieten Bürgerinnen wie Karin Weiß und Sabrina Maar. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Mit einer Infoaktion am Wuppermarkt in Vogelsmühle gaben die Beamtinnen und Beamten Ratschläge, wie man die Maschen von Gaunern durchschauen kann.

Die Bürger, die am Samstagvormittag am Wuppermarkt einkauften, hatten die Möglichkeit mit der Polizei und dem Trägerverein „aktiv55plus“ ins Gespräch zu kommen. Kyra Springer, hauptamtliche Koordinatorin des Trägervereins, zeigt mit ihrem Team regelmäßig Präsenz in den Wupperorten, um über die eigenen Angebote zu informieren, aber auch andere Informationsmöglichkeiten anzubieten. Aus diesem Grund unterstützte die Polizei den jüngsten Info-Vormittag, um die Radevormwalder vor Trickbetrügern zu warnen.

In den vergangenen Wochen haben sich die Vorfälle in Radevormwald gehäuft. Über das Telefon versuchen Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, an Wertgegenstände und Geld von meist alten Bürgern zu kommen. „Die Masche ist immer die gleiche. Die Betrüger rufen teilweise unter unserer Nummer an, geben sich als die Polizei aus und wollen die Wertsachen der Opfer angeblich aus Schutz vor Einbrechern an sich nehmen“, erklärt Polizeioberkommissarin Martina Höhl, die seit Anfang des Jahres für Radevormwald zuständig ist. Am Donnerstag verzeichnete die Polizei neun der Anrufe in Radevormwald, am Freitag zwei. „Die Polizei ruft nicht an, fragt nicht nach Geld oder Wertsachen und fordert die Opfer nicht zur Verschwiegenheit auf. Das sind alles Anzeichen für einen Betrug. In diesem Fall sofort auflegen und die 110 wählen“, sagt Martina Höhl.

Warum die Telefonbetrüger immer gehäuft in einer Stadt auftauchen, weiß Walter Steinbrech, Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mit Zuständigkeit für Kriminalprävention und Opferschutz. „Die Anrufe kommen aus dem Ausland, aber die Abholer, diejenigen, die sich um die Abholung der Wertgegenstände kümmern, sind direkt vor Ort. Meistens kommen sie, wie Monteure oder Spediteure, in einem Hotel unter. Nach einer gewissen Zeit, ziehen sie in eine andere Stadt weiter“, sagt er.

Er baute am Samstag bei vielen Menschen die Scheu ab, die 110 zu wählen. „Wenn es schnell gehen muss, ist das die richtige Nummer, die man immer wählen sollte, wenn man eine verdächtige Beobachtung macht oder Opfer eines Trickbetrügers geworden ist.“

Durch den Trickbetrug haben einige Bürger das Vertrauen in die Polizei verloren. „Diese Woche sollte ich in einem Haushalt eine Anzeige aufnehmen und wurde nicht rein gelassen, weil die Bürger so skeptisch waren“, sagt Polizeioberkommissarin Höhl. Sie empfiehlt den Menschen in solchen Fällen, sich den Ausweis eines Polizisten zeigen zu lassen und über die 110 nachzufragen, ob ein Polizeibeamter geschickt wurde.