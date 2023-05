Nach Feuer an einer Lagerhalle in Radevormwald Polizei fahndet mit Fotos nach Brandstifter

Radevormwald · Nach dem Brand einer Lagerhalle an der Elberfelder Straße in Bergerhof am 22. April fahndet die Polizei jetzt nach einer unbekannten Person, die den Brand vermutlich gelegt hat.

19.05.2023, 13:48 Uhr

Die Überwachungskamera machte eine halbe Stunde, bevor das Feuer entdeckt wurde, dieses Foto eines Unbekannten. Foto: Polizei Foto: Polizei Oberberg