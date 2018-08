Radevormwald: Polizei ertappt Vandalismus-Täter

23-jähriger wegen Vandalismus in Gewahrsam

Radevormwald Die Polizei hat dank eines wachsamen Zeugen einen jungen Mann festsetzen können, der mit einem anderen Täter auf Zerstörungstour durch Radevormwald war.

) Die Schuldigen für Vandalismus-Schäden sind meist nur schwer zu ermitteln. Doch nun hatte die Polizei in Radevormwald Erfolg. Am Donnerstagabend konnten die Beamten nach einem Zeugenhinweis einen 23-jährigen Radevormwalder dingfest machen, der zuvor einen Autospiegel abgetreten hatte.

Ein Zeuge hatte gegen 22.55 Uhr die Polizei verständigt. Er hatte zwei junge Männer auf der Kaiserstraße beobachtet, die Mülltonnen umgeworfen und an einem parkenden Auto einen Seitenspiegel abgetreten hatten. Während der Anzeigenaufnahme erkannte der Zeuge den 23-Jährigen nicht weit vom Tatort entfernt wieder.

Als der junge Mann die Polizei erblickte, versuchte er zu flüchten, konnte aber von den Polizisten eingeholt und festgehalten werden. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss und kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der zweite Randalierer konnte nicht mehr angetroffen werden. Laut Zeugenaussage war er dunkel gekleidet und trug eine Hose mit zwei weißen Streifen an der Seite. Neben der von dem Zeugen beobachteten Sachbeschädigung stellte die Polizei an drei weiteren Autos im direkten Umfeld gleichartige Schäden fest.

Ob eine eingeworfene Scheibe am Bezirksdienstbüro der Polizei an der Kaiserstraße auch mit dem Sachverhalt im Zusammenhang steht, ist noch nicht geklärt. Am Freitagmorgen fanden Beamte dort nicht nur eine zerstörte Fensterscheibe vor, sondern stellten auch den Stein, mit dem die Scheibe eingeworfen worden war, sicher.