Unfallflucht in Radevormwald Wer kann nach Unfallflucht Hinweise geben?

Die Polizei im Oberbergischen Kreis sucht nach einem Unfallverursacher, der am Montag einfach verschwunden ist, nachdem er ein anderes Fahrzeug beschädigt hat. Der Betroffene ist ein 64-jähriger Mann aus Wipperfürth, der seinen Opel Zafira gegen 8.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Erlenbacher Straße geparkt hatte. Als er eine Viertelstunde später zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an dem Fahrzeug fest. Von dem Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur.