Durchsuchung in Radevormwald : Großeinsatz gegen illegalen Waffenhandel – auch in Radevormwald

Radevormwald In mehreren Städten in NRW und Niedersachsen waren insgesamt 130 Beamte im Einsatz. Die Aktion ist Teil eines Ermittlungsverfahrens, bei dem es um versuchte Tötungsdelikte im Rocker-Milieu geht.

Die Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen hat am Mittwoch auch in Radevormwald Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Beamten mit einem Großaufgebot von rund 130 Beamten auch in den Städten Dortmund, Lünen, Menden, Duisburg und Wilhelmshaven vor. Insgesamt wurden zwölf Wohnungen, Häuser, Werkstätten und eine Firma wegen des Verdachts des illegalen Waffenhandels untersucht. Zum Teil wurden Spezialeinheiten eingesetzt. Der Einsatz war Teil eines außergewöhnlichen Ermittlungsverfahrens, bei welchem ausgehend von versuchten Tötungsdelikten mit Schusswaffen im Rockerbereich, der Weg der Tatwaffe bis zum illegalen Verkäufer akribisch in monatelanger Arbeit zurückverfolgt wurde.