Polizei berät auf dem Markt in radevormwald : Wie sich die Bürger vor Einbrechern schützen können

Radevormwald Die Beratungsstelle der Polizei informiert in der Hochsaison der Wohnungseinbrecher. Ein guter Einbruchschutz beugt Kriminalität vor.

Obwohl die Zahl der Einbrüche im Oberbergischen Kreis in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist, sollen Bürger über die Möglichkeiten sich und ihr Zuhause zu schützen informiert werden. Dieser Aufgabe kam die Polizei am Samstag auf dem Marktplatz in Radevormwald nach. An einer Beratungsstelle kamen die Kriminalhauptkommissare Frank Jaeger und Walter Steinbrech mit Bürgern ins Gespräch. „Es gibt zwar derzeit weniger Einbrüche im Oberbergischen Kreis, als zur Hoch-Zeit 2015 und 2016, aber Einbrüche sind immer noch an der Tagesordnung. Meistens passieren sie in Einfamilienhäusern“, weiß Frank Jaeger.