Polizei in Radevormwald : Hund bei Hitze im Auto – Polizei schlägt Scheibe ein

Die Polizei in Radevormwald wurde verständigt, weil ein Hund in Gefahr der Überhitzung war. Foto: dpa/Silas Stein

Radevormwald Passanten entdeckten das Tier in dem Fahrzeug und verständigen die Polizei. Nachdem der Halter nicht kontaktiert werden konnte, befreiten die Beamten den Hund aus dem Inneren des Wagens.

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag in der Innenstadt einen Hund aus einem aufgeheizten Auto befreit. Passanten hatten das Tier in einem Wagen, der in der Nähe des Marktplatzes parkte, bemerkt und machten sich Sorgen um den Zustand des Tieres. Die Polizei wurden gegen 10.55 Uhr verständigt.