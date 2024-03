Landtagsabgeordnete für Radevormwald Politik kommentiert Aus für Straßenbaubeiträge

Sven Wolf, SPD-Landtagsabgeordneter für Radevormwald, hat sich zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW geäußert. Auch in der Bergstadt waren die teils fünfstelligen Summen, die Anlieger im Fall von Straßenbaumaßnahmen zahlen mussten, immer ein Thema. „Dass die Straßenausbaubeiträge jetzt endlich der Vergangenheit angehören, ist dem Druck vieler Menschen zu verdanken, die sich in Bürgerinitiativen und in der erfolgreichsten Volksinitiative des Landes engagiert haben“, erklärt der SPD-Politiker. „Auch hier in Radevormwald ist das ein großes Thema gewesen. Bei der Sanierung der Bahnstraße ging es noch glimpflich aus wegen des Förderprogramms.“