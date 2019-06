Umweltausschuss : Politik bereitet sich auf den Wolf vor

Auge in Auge mit einem Wolf – ein Erlebnis, das in Radevormwald bislang niemand gemacht hat. Doch einzelne Sichtungen in der Region gab es bereit. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Radevormwald Im Kreis-Umweltausschuss hat Experte Matthias Kaiser über das mögliche Einwandern von Wölfen Auskunft gegeben. Derzeit sind die Tiere im Bergischen und Oberbergischen Land nicht heimisch. Einzelne Sichtungen gab es aber schon.

Vor einigen Tagen machte der Wolf in der Region Schlagzeilen: Im Remscheider Stadtteil Klausen sei ein Tier gesichtet worden, hieß es. Eine Bestätigung steht freilich aus. Nachgewiesene Sichtungen in der Region gab es aber schon. Ist der Wolf im Bergischen heimisch geworden? „Nein, ist er nicht“, sagt Dr. Matthias Kaiser vom Landesumweltamt. Wenn ein Tier gesichtet werde, sei es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Exemplar auf der Durchreise. „Oder es hat sich verlaufen“, erklärt der Experte. Kaiser war jüngst Gast im Umweltausschuss des Kreises und informierte zum Thema Wolf. „Ich habe die Ausschussmitglieder über das Wolfsmonitoring und auf die Berater vor Ort hingewiesen“, sagt Kaiser.

Wer sich informieren möchte, wo das Raubtier bereits gesichtet wurde, kann das auf einer Karte unter der vom Land geschalteten Internetseite www.wolf.nrw.de tun. Daraus geht hervor, dass in der Nähe von Meinerzhagen am 13. Mai ein Wolf gesichtet wurde. Am 19. Mai 2017 wurde ein Wolf in der Nähe von Wallefeld bei Gummersbach gesehen. Von Tieren, die sich im Bergischen dauerhaft angesiedelt haben, kann nicht die Rede sein.

Info Seit 2009 gab es im Land 72 Wolfs-Sichtungen Standort Seit 2009 gab es in Nordrhein-Westfalen 72 bestätigte Sichtungen von Wölfen. Allerdings heißt das nicht, dass diese Zahl von Tieren unterwegs ist. So wurde ein Exemplar gleich 30-mal gesichtet. Als standorttreu gelten bislang zwei Weibchen – eines im Bereich Schermbeck (Kreis Wesel) und eines im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne (Ostwestfalen-Lippe). In diesen Gebieten werden nun vorbeugende Maßnahmen zum Schutz von Tierherden gefördert.

Aber ist das Bergische Land mit seinen großen Wäldern nicht ein ideales Terrain für Wölfe? Eben nicht, sagt der Experte. „Wir machen die Erfahrung, dass die Tiere sich eher in halboffener Landschaft wohlfühlen, wie auf verlassenen Truppenübungsplätzen, sie bevorzugen zudem Sandböden.“ Das alte Klischee vom Wolf, der im tiefen Tann lauert, stimmt also nicht.

Ein Ausschnitt der offiziellen Karte für die Sichtung von Wölfen zeigt das bisherige bestätigte Auftauchen von einzelnen Exemplaren. Radevormwald ist noch nicht besucht worden. Foto: Lanuv

Wie gefährlich sind die Tiere? Greifen sie unter Umständen Menschen an? „Es gibt dazu eine wissenschaftliche Studie von norwegischen Forschern, die Wolfsangriffe untersucht haben, erläutert Kaiser. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es weltweit neun belegte Angriffe auf Menschen. „Und in fünf Fällen waren die Tiere von Tollwut befallen.“ Tollwut bei Wölfen in Deutschland sei allerdings kein Thema. Somit ist die Gefahr, die von den Wölfen ausgeht, äußerst gering. Kaiser: „Zum Vergleich: An den allergischen Folgen von Wespenstichen sterben in Deutschland pro Jahr 50 Menschen.“ Auf einem anderen Blatt stehen allerdings die Verluste an Nutztieren wie Schafen. Solche Fälle gibt es regelmäßig. Auch darum ging es im Umweltausschuss: „Wir wollen den Haltern finanziell bei der Errichtung von sichereren Zäunen unter die Arme greifen“, hieß es.