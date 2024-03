Politik in Radevormwald Karthausen II: Politik votiert für die Variante C

Die Strukturplanung des zweiten Bauabschnitts von Karthausen stand nun auf der Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt. Dabei votierte die Politik unter den drei vorgestellten Varianten für das Konzept C. „Es gab eine breite Mehrheit“, berichtet der Ausschussvorsitzende, Jürgen Fischer (CDU). Diese Variante sieht die Aufteilung in mehrere Quartiere vor. Die SPD-Fraktion hatte beantragt, dass in dem mittleren Bebauungsstreifen die Grundstücke kleiner zugeschnitten werden. Dort sollen nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten neue Wohnformen entstehen, die unter dem Begriff „Kleines, smartes Bauen“ bekannt sind.