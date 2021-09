Schule und Kita in Radevormwald : Politik berät übers neue Bildungshaus

Mit dieser Skizze gibt die Assmann-Gruppe aus Dortmund einen Eindruck, wie das Bildungshaus sich eines Tages darstellen könnte. Auch andere Skizzen und Pläne sind in der Machbarkeitsstudie zu finden. Foto: Assmanngruppe

Radevormwald Im kommenden Schulausschuss stellt die Assmann-Gruppe ihre Machbarkeitsstudie zu den Grundschulen vor. Dabei geht es nicht zuletzt um den Standort „Am Kreuz“. Dort sollen auch Kita und Turnhalle entstehen.

Die Politik wird sich im kommenden Schulausschuss erneut mit der Zukunft der Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum und der Grundschule Bergerhof beschäftigen. Die Assmann-Gruppe aus Dortmund präsentiert in der Sitzung am 21. September die Machbarkeitsstudie zum Neubau der beiden Einrichtungen, dabei wird für den neuen Standort der KGS Lindenbaum auch die Erweiterung zum Bildungshaus mit einer Kindertagesstätte ein wesentlicher Punkt sein.

Im Frühjahr hatte die Politik entschieden, dass beide Schulen neu gebaut werden, die Schule in Bergerhof an ihrem jetzigen Standort, die KGS Lindenbaum am Standort „Am Kreuz“, nahe der Einmündung der Kaiserstraße in die Elberfelder Straße. An dieser Stelle soll ein Gebäudekomplex entstehen, der Bildung vom Kleinkinderalter bis zum Grundschulabschluss bieten soll.

Info Das sind die aktuellen Kostenschätzungen Grundschule Bergerhof Die Kosten für den Neubau der Schule Bergerhof an der Lessingstraße wird von der Assmann-Gruppe im Kostenrahmen von 13,20 bis 19,90 Millionen Euro brutto beziffert. Bildungshaus Für das Bildungshaus mit der KGS Lindenbaum, der Kita und der Turnhalle werden die Kosten insgesamt auf 15,55 bis 22,78 Millionen brutto geschätzt. Dabei schlägt der Neubau der Schule mit 10,24 bis 15,36 Millionen Euro, der Kita mit 3,32 bis 4,43 Millionen Euro und des Turnhalle mit 1,99 bis 2,99 Millionen Euro zu Buche – vorausgesetzt bei der Halle entscheidet man sich für die kostengünstigste Variante.

Zwar ist man sich grundsätzlich über die neuen Bildungsstätten einig, doch es gibt noch Dinge, die geklärt werden müssen. So schlägt die CDU-Fraktion vor, anstatt der bislang geplanten drei Kita-Gruppen, die am neuen Standort „Am Kreuz“ gebildet werden sollen, eine vierte hinzuzufügen, weil mit höherem Bedarf zu rechnen sei, nicht zuletzt wegen des erwarteten Zuzugs durch neue Baugebiete wie Karthausen.

Auch die Frage, wo die Kinder turnen sollen und ob die Turnhalle eher möglichst bescheiden oder als „Event-Halle“ geplant werden soll, ist ein Punkt, über den die Politik entscheiden muss. Für eine Halle, in der auch Großveranstaltungen, etwa Karnevalssitzungen, stattfinden könnten, hatte sich im jüngsten Ausschuss Sabine Danowski von der Fraktion der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA) ausgesprochen.

Die Assmann-Gruppe legt in ihrer aktuellen Studie drei Varianten zum Thema Turnhalle vor:

● Variante 1 wäre eine Einfeldhalle, für Schule und Vereine geeignet, ohne Zuschauerplätze. Die Kosten werden mit 2,30 Millionen Euro beziffert.

●Variante 2 folgt dem Modell Handballhalle für etwa 200 Zuschauer, die Kosten lägen bei 5,03 Millionen Euro

● Variante 3 entspreche dem Vorschlag einer „Event“-Halle, 480 Sitzplätze oder Tische hätten darin Platz, die Kosten werden auf 5,52 Millionen Euro geschätzt.

Eine Möglichkeit, die ebenfalls in der politischen Diskussion im Raum stand, war die Nutzung der Turnhalle an der Bredderstraße durch die Schulkinder, allerdings gab es jüngst im Fachausschuss dazu kritische Stimmen, weil die Halle ein Stück weit entfernt ist und vom Zustand her nicht mehr auf der Höhe der Zeit.

Interessant für die Eltern und andere Bürgerinnen und Bürger dürfte sein, dass die Assmann-Gruppe in ihrer Machbarkeitsstudie auch einige optische Eindrücke zeigt, wie die verschiedenen Bauelemente am Standort an der Elberfelder Straße gruppiert werden könnten. So soll es eine „Piazza“, einen offenen Raum geben.

Die Verwaltung hofft, dass bereits Ende des Monats mit einem Ratsbeschluss am 28. September die nötigen Beschlüsse vorliegen, so dass mit der Umsetzung begonnen werden kann.