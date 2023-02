Ausschuss in Radevormwald Politik berät über Zuschüsse fürs Kita-Essen

In der kommenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22. Februar geht es unter anderem um die Verteilung des Zuschusses für die Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten. Der Hintergrund: Der Rat hatte in seiner Sitzung am 13. Dezember beschlossen, einen Zuschuss für die Mittagsverpflegung von Kindern in Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen. Dafür wurden im Haushalt Mittel in Höhe von 65.000 Euro bereitgestellt.