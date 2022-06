Entwurf für neuen Bedarfsplan in Radevormwald : Politik berät über künftigen Brandschutz

Radevormwalder Feuerwehrleute bei einem Einsatz im Februar. In diesem Fall war es zum Glück nur eine brennende Mülltonne. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Radevormwald Die Stadt Radevormwald hat den Entwurf für den neuen Brandschutzbedarfsplan vorgelegt. Dieser soll in der kommenden Ratssitzung diskutiert werden. Dabei wird es auch um den langfristigen Standort der Hauptwache gehen.

Der Ratsmitglieder in Radevormwald haben in diesen Tagen einiges durchzuarbeiten. In der kommenden Woche, am Donnerstag, 23. Juni, wird in dem Gremium über den Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplans beraten. Und der ist äußerst umfangreich.

Detailliert werden unter anderem in dem Entwurf, den das Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erstellt hat, die Infrastruktur und die geografischen Gegebenheiten der Stadt dargestellt, denn dies alles kann auf das Einsatzgeschehen Einfluss haben. Schließlich ist die Feuerwehr nicht allein zur Bekämpfung von Feuer da, sie leistet auch bei Unfällen und Naturkastastrophen – etwa dem Hochwasser im vergangenen Jahr – lebenswichtige Hilfeleistungen.

Info Stadt ist in neun Löschgebiete unterteilt Überblick Die Freiwillige Feuerwehr in Radevormwald schaut auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurück. Heute ist das Stadtgebiet in neun Löschgebiete aufgeteilt, die Einheiten mit insgesamt 240 Einsatzkräften sind in drei Löschzüge zusammengefasst. Auch über eine Kinder- und Jugendfeuerwehr verfügen die Radevormwalder Einheiten. Wehrführer ist Dietmar Hasenburg, seine Stellvertreter sind Torsten Kleinschmidt und Dirk Rodermann.

Das Hauptziel des Brandschutzbedarfsplans ist es, abzusichern, dass die Freiwillige Feuerwehr vor Ort in der Lage ist, der Bevölkerung in Notlagen zu helfen. Was nicht heißt, dass in den vergangenen Jahren auf diesem Gebiet nichts getan wurde. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen, die Feuerwehrgerätehäuser auf den neuesten Stand zu bringen. Der Neubau des Wache in Wellringrade wurde bereits von der Politik beschlossen, weitere Vorhaben sind vorgesehen für die Standorte Remlingrade und Önkfeld.

Was die Hauptwache der Feuerwehr Radevormwald betrifft, die sich an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße befindet, so wird in dem Entwurf darüber nachgedacht, „eine günstigere Positionierung“ des Standortes umzusetzen, damit die Wache besser erreicht werden kann und generell gut an die Hauptverkehrsstraße angeschlossen ist.

Wohlgemerkt: Von konkreten Plänen, die Wache nun bald zu verlegen, ist nicht die Rede. Es handelt sich um eine langfristige Perspektive. Ob es so kommt, darüber ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn der Entwurf muss erst einmal der Bezirksregierung Köln vorgelegt werden, deren Zustimmung notwendig ist. Dies soll bereits in den kommenden Tagen erfolgen.

Viele verschiedene Aspekte werden in dem Plan abgedeckt, beispielsweise die Versorgung mit Löschwasser, hier soll in den Außenbereichen mancherorts nachgebessert werden. Die Internetgeschwindigkeit an einigen Standorten – etwa in Herkingrade, Remlingrade, Wellringrade, Borbeck – sei derzeit noch unzureichend, heißt es in der Aufstellung. Die Notstromversorgung soll fit gemacht werden für einen möglichen Blackout. Und es gibt Maßnahmen, die durch neue gesetzliche Bestimmungen notwendig werden, zum Beispiel die Trennung von Schutzkleidung und privater Kleidung in den Spinden, die so genannte Schwarz-Weiß-Trennung. Das ist nicht etwa der Ausdruck eines besonderen Ordnungsfimmels, sondern soll verhindern, dass kontaminierende Substanzen über die Kleidung verbreitet werden.

Die ausführliche Liste der nötigen Maßnahmen sollte allerdings nicht den Eindruck erwecken, als läge bei der Feuerwehr vor Ort vieles im Argen. Im Gegenteil, betont Ordnungsamtleiter Jochen Knorz: „Unsere Feuerwehr ist gut aufgestellt. Aber Verbesserungspotenzial gibt es natürlich immer.“

Eine wesentliche Rolle in dem Entwurf für den neuen Bedarfsplan spielt neben Gebäuden, Technik und Personalversorgung auch das Thema Brandschutzerziehung und -aufklärung. Dieser Bereich solle gestärkt werden, kündigt Knorz an, und zwar für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Dass Bürgerinnen und Bürger auch selber Maßnahmen zur Vorbeugung treffen sollten, habe ebenfalls die Flutkatastrophe des vergangenen Jahres gezeigt.