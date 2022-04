Ausschuss in Radevormwald : Politik berät über die Flüchtlingssituation

Mehr als 140 Flüchtlinge aus der Ukraine – hier ein Bild von einer Erstaufnahmestelle in Ellwangen – werden derzeit in Radevormwald betreut. Die Verwaltung lobt die große Hilfsbereitschaft. Foto: dpa/Stefan Puchner

Radevormwald Auf Bitte mehrerer Fraktionen erläuterte die Verwaltung im Sozialausschuss den Stand der Dinge bei der Betreuung von Asylbewerbern und den aktuell 146 Flüchtlingen aus der Ukraine, unter denen viele Kinder sind.

Wie ist die Situation bei der Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Radevormwald? Zu diesem Thema hatten sowohl die SPD-Fraktion als auch die Vertreter von CDU und Alternativer Liste (AL) Auskünfte in der der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie gewünscht, der am Donnerstagabend stattfand. „Unser Antrag stammt noch aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg“, erklärte SPD-Fraktionsmitglied Hans Golombek. Inzwischen habe dieses Thema eine ganz neue Aktualität erhalten.

Volker Grossmann, Leiter des Sozialamtes, und Jürgen Funke, Leiter des Schulamtes, antworteten auf die Fragen der Politik. Derzeit würden in der Stadt 110 Asylbewerber betreut, aus der Ukraine seien aktuell 146 Kriegsflüchtlinge aufgenommen worden, erklärte Grossmann. Hinzu kämen vier Ortskräfte aus Afghanistan. Unter den Asylbewerbern stammten die meisten aus dem Irak.

Info Wartburghaus heute für Sachspenden geöffnet Hilfsmöglichkeit Die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge, die in Radevormwald Obdach gefunden haben und für jene, die in der polnischen Partnerstadt Nowy Targ leben, wird fortgesetzt. Die Stadtverwaltung kooperiert dabei eng mit der Hürxthal-Stiftung, die einen Transport nach Nowy Targ organisieren wird. Am heutigen Samstag ist das Wartburghaus in der Telegrafenstraße von 10 bis 12 Uhr besetzt. Gesucht werden Hygieneartikel für Frauen und Kinder, unter anderem Babynahrung, Babyflaschen und Babyshampoo. Dazu gibt es einen Bedarf an Kinderspielzeug (bitte keine Plüschtiere). Darüber hinaus wird nach Wäscheständern gefragt. Ebenfalls benötigt werden Putzartikel wie Eimer, Schwämme, Putztücher und Reinigungsmittel. Für den Transport nach Nowy Targ werden besonders auch gesucht: Konserven und wärmende Decken. Kontakt Wer den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung unter Telefon 02195 606-163 oder per E-Mail unter ukraine@radevormwald.de melden.

Was die Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine angehe, sei die Hilfsbereitschaft der Menschen in Radevormwald überwältigend gewesen, lobte der Sozialamtsleiter und dankte auch den Mitarbeitern der Verwaltung für ihr großes Engagement, um diese Situation zu meistern. Nicht in allen Fällen habe die Verwaltung Zeit gehabt, sich auf die Neuankömmlinge einzustellen, berichtet Grossmann. Manche kämen auf eigene Faust, sprächen dann im Rathaus vor. „Da fließen viele Tränen.“

Die große Hilfsbereitschaft zeige sich auch beim Angebot an Wohnraum für die Menschen. „Wir nehmen die Räumlichkeiten aber stets in Augenschein“, betont Grossmann. Was die Registrierung der Flüchtlinge angehe, müssten sich leider alle Personen persönlich von Radevormwald zur Kreisverwaltung nach Gummersbach begeben. Wie Lisa Look, Mitarbeiterin der Sozialamtes, unserer Zeitung erklärte, können manche der Betroffenen mit dem eigenen Wagen nach Gummersbach fahren, auch gebe es hier Hilfestellung von Familien, die Flüchtlinge aufgenommen haben.

Ein großer Teil der Flüchtlinge sind Kinder. Hier stellt sich die Frage der Betreuung in Schule und Kitas. „Bislang sind bei uns 35 schulpflichtige Kinder aus der Ukraine gemeldet worden“, berichtet Amtsleiter Jürgen Funke. Diese würden dann an geeignet Schulen weitergeleitet, die letztliche Entscheidung treffe dann das Schulamt in Gummersbach. Was die Betreuung in Kitas angehen, stehe man noch am Anfang, so Funke. „Die Einrichtungen sind derzeit randvoll.“ Zudem fehlten viele Erzieherinnen und Erzieher wegen der Corona-Pandemie. „Man darf auch nicht vergessen, das viele der Kinder traumatisiert sind. Sie mussten Abschied von ihren Vätern nehmen, nun möchten sie natürlich bei ihrer Mama bleiben und nicht tagsüber in eine andere Umgebung.“

In der Sitzung wurde auch darüber gesprochen, wer die Betreuungsleistungen für Asylbewerber und andere Menschen mit Migrationshintergrund künftig übernehmen soll. Derzeit wird dies in Radevormwald von der Diakonie im Kirchenkreis Lennep mit 1,5 Stellen abgedeckt. Die Stadt will auch künftig diese Leistungen an einen externen Träger vergeben und bereitet eine weitere Ausschreibung für drei Jahre mit Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr vor. Ob die Diakonie der Träger bleibt, ist unklar, die Ausschreibung wird europaweit erfolgen. Allerdings betont die Verwaltung, dass man gut mit der Diakonie zusammenarbeite.