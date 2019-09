Podiumsdiskussion in Radevormwald : Rade setzt mit Podiumsdiskussion ein Zeichen für Zivilcourage

Radevormwald Bei einer Veranstaltung der reformierten Kirche und der SPD geht es um den Mut, sich gegen Unrecht und Hass zu wenden. Eingebunden ist auch die Sekundarschule.

„Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns Gemeingut, aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt.“ Dieser Satz stammt von Otto von Bismarck. Schon im 19. Jahrhundert war der Begriff der Zivilcourage also geläufig. Aktuell ist er heute ebenso wie damals. Mutig gegen Hass und Unrecht aufzustehen, gilt als grundlegende Tugend in einer freien, demokratischen Gesellschaft.

Mit diesem Thema wird sich eine Podiumsdiskussion beschäftigen, die am Samstag, 28. September, um 11.30 Uhr in der reformierten Kirche stattfindet. Die Initiatoren sind die Kirchengemeinde und die Rader SPD. Gestern stellten Pastor Dieter Jeschke und der SPD-Fraktionsvorsitzende Dietmar Stark die Veranstaltung vor.

„Es gibt für uns als Kirche zwei Anlässe“, erläuterte Pastor Jeschke. Zum einen findet am letzten Septemberwochenende die Aktion „Tatsächlich Frieden“ des evangelischen Kirchenkreises Lennep. In dessen Gemeinden finden zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen rund um dieses Thema statt. Neben der Podiumsdiskussion wird sich die reformierte Gemeinde in Rade auch mit einer Andacht „Der Engel des Friedens“ zum Michaelstag am Sonntag, 29. September, um 18 Uhr in der Kirche am Markt beteiligen.