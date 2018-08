Radevormwald: Plötzlich kein Wasser mehr

Stadtwerke müssen anrücken : Dahlerau: Plötzlich kam kein Wasser mehr

Ein Schaden an einer Wasserleitung musste behoben werden. Foto: Nico Hertgen/Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Eine Überraschung erlebten Einwohner von Dahlerau just am heißen Sonntag: Die Wasserversorgung bracht für einige Stunden zusammen. Die Stadtwerke fanden einen Schaden an einer Leitung.

Von Stefan Gilsbach

Überrascht mussten am Sonntagabend mehrere Haushalte der Ortschaft Dahlerau feststellen, dass aus ihren Wasserhähnen nicht das gewohnte frische Nass, sondern eine braune Brühe kam - wenn überhaupt etwas. „Bei uns kam am Sonntag zweitweise gar nichts mehr aus der Leitung“, berichtet Doris Seibert, die auch Hausmeisterin des Gemeindezentrums der evangelischen Kirchengemeinde Dahlerau ist. Weder die Wasserhähne noch die Toilettenspülung hätten während dieser Zeit funktioniert. Und das bei den heißesten Temperaturen, die in Radevormwald seit langem zu verzeichnen waren.

Michael Pannek, ebenfalls Anlieger des Siedlungsweges, informierte gegen 21.45 Uhr die Stadtwerke. „Die Mitarbeiter sagten mir, sie seien bereits auf dem Weg.“ Gegen 22 Uhr trafen die SWR-Fachleute schließlich ein und machten sich an den Wasserleitungen zu schaffen. Das Problem zu lösen, ging offensichtlich nicht schnell. „Erst gegen morgen, so Viertel vor sechs, waren sie fertig“, berichtet Michael Pannek. Und dann sei das Wasser wieder aus den Leitungen geplätschert.

Und was war nun am Sonntag passiert? „Es lag eine Trinkwasserstörung vor“, erklärt der Technische Leiter Christoph Richtarski auf Nachfrage unserer Zeitung. „Grund war eine defekte Leitung.“ Ein Längsriss in dem Rohr habe zu dem Problem geführt. „Der Störungsdienst war im Einsatz“, berichtet Richtarski. Betroffen waren vor allem Haushalte im Bereich des Siedlungsweges. Das Problem konnte allerdings behoben werden.



Die naheliegende Annahme, dass die Probleme mit dem Wasser von der großen Hitze herrühren, stimmt also nicht. Sollte es eines Tages Probleme geben, welche die Trinkwasserversorgung in den Wupperorten völlig lahm legen sollten, sind die Stadtwerke vorbereitet. „Wir haben Notfallpläne für solche Situationen“, versichert Christoph Richtarski. „In so einem Fall werden wir mit Trinkwassertanks anrücken.“

Sollte eine solche Situation eintreffen, stehe man natürlich auch im engen Austausch mit den Gesundheitsämtern. „Ich kann mich aber nicht erinnern, dass so ein Notfall jemals eingetreten ist“, sagt der technische Leiter.