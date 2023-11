Kultur in Radevormwald Planungen für Spielzeit 2024/2025 laufen

Teckentrup geht davon aus, dass er vor Weihnachten noch die Rückmeldungen der Theater bekommt, so dass dann die Feinabstimmung laufen kann. Beibehalten will der Kulturkreis die Vorführungstage am Mittwochabend. Diese seien bislang immer kollisionsfrei gewesen. Verzichten wird der Kulturkreis in der nächsten Spielzeit aber möglicherweise auf einen Comedy-Abend. Es sei mittlerweile sehr schwer, Künstler für diesen Abend zu verpflichten. Die Resonanz sei zuletzt auch nicht ausreichend gewesen. „Vielleicht ist es Zeit, mal etwas Neues auszuprobieren“, sagte Teckentrup. Ein Konzertabend etwa stieß zumindest bei den Mitgliedern auf große Zustimmung.