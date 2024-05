Tod eines 19-Jährigen in Radevormwald Prozess vor Abschluss – „Puzzle aus vielen Einzelteilen“

Nach fünf Verhandlungstagen und rund einem Monat Prozessdauer wurden nun vor der 4. Großen Schwurgerichtskammer am Landgericht Köln die Plädoyers gehalten. Deutlich wurde auch an diesem vorletzten Verhandlungstag – das Urteil wird für Mittwoch erwartet –, dass die Anspannung unter den Prozessbeteiligten gleichbleibend groß war. Das zeigte sich auch an den unterschiedlichen Anträgen von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und den Verteidigern der beiden angeklagten 21- und 23-jährigen jungen Männern aus Radevormwald.