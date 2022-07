Bauaufsicht in Radevormwald : „Wir sind keine Verhinderungsbehörde“

Radevormwald Philipp Preuß (29) leitet das Team der Bauaufsicht in Radevormwald. An seinem Beruf schätzt er, dass nicht nur trockene Büroarbeit dazu gehört.

Geboren wurde Philipp Preuß in Hagen, er studierte in Dortmund Raumplanung. Über eine Studienkollegin erfuhr er von einer freien Stelle in der Radevormwalder Verwaltung, seit März 2020 ist er hier beschäfigt, zunächst in Teilzeit, dann ab Juni des gleichen Jahres auf einer Vollzeitstelle. „Parallel habe ich den Masterabschluss gemacht“, berichtet der Teamleiter, der inzwischen in Wuppertal lebt. Die Bauaufsicht sorgt dafür, dass bei Bauvorhaben alles mit Recht und Ordnung zugeht, vom kleinen privaten Gebäude bis zu großen Vorhaben wie die Erweiterung des Aldi-Zentrallagers in Feldmannshaus. Die Bearbeitung von Bauanträgen und Veränderungswünsche von Hauseigentümern sind die alltäglichen Aufgaben der Mitarbeiter. Doch der Job findet nicht nur am Schreibtisch statt. „Man ist auch regelmäßig draußen, schaut sich die Gegebenheiten vor Ort an“, berichtet Preuß. Diese Vielseitigkeit schätzt er an seiner Arbeit. Statt nur im Büro mit Dateien, Plänen und Zahlen zu arbeiten, kommen er und die anderen Mitarbeiter der Bauaufsicht auch mit Menschen in Kontakt. Dabei geht es dann manchmal allzu menschlich zu, etwa wenn sich zwei Nachbarn über Baurecht streiten. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Nachbarschaftskonflikte in diesem Bereich gibt“, räumt Preuß ein. Er sieht sich bei solchen Fällen als Vermittler, der objektiv die Interessen der beiden Parteien abwägt. Freilich, in manchen Fällen, wenn die Fronten verhärtet sind, müssen der Schiedsmann oder die Schiedsfrau übernehmen.