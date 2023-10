Pflegeberatung in Radevormwald Pflegeberatung kommt nun auch nach Dahlerau

Wer sich im Dschungel der Pflegeangebote und Pflegeleistungen einen Überblick verschaffen will, ist beim Trägerverein „aktiv55plus“ genau richtig. Im Auftrag der Stadt bietet der Verein schon lange Pflegeberatungen an. Für alle Fragen rund um Pflegeleistungen, Pflegegrade und -hilfsmittel, Tages- oder Kurzzeitpflege, ambulant Dienste oder stationäre Einrichtungen, Hausnotrufe oder haushaltsnahe Dienstleistungen stehen die geschulten Mitarbeiterinnen Kristina Scheffels und Kerstin Scheffer in ihren täglichen Sprechstunden, vormittags zwischen neun und zwölf Uhr, in den Vereinsräumen an der Schlossmacher Straße 2 zur Verfügung. Ein Angebot, das von vielen Menschen, Senioren und ihren Angehörigen, wahrgenommen wird, berichtet Vereinskoordinatorin Kyra Springer.