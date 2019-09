Fest in Radevormwald : Pflaumenkirmes wird mit Musik eröffnet

Radevormwald Bis zum Montag steht Rade im Zeichen der Großveranstaltung in der Innenstadt. Zur Kirmes hinzu kommt in diesem Jahr auch ein Herbstmarkt.

Die Wettervorhersage sieht gut aus: Das Wochenende der Pflaumenkirmes hat einen guten Zeitpunkt erwischt. Pünktlich um 18 Uhr eröffnete das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag unter der Leitung von Federico Ferrari die Zeremonie zum Start der Kirmes mit Bürgermeister Johannes Mans. Das Fest findet zum 523. Mal statt – wenn es eine Traditionsveranstaltung gibt, dann diese. Dazu gehört auch der Brauch, einen Korb mit Pflaumen an eine gemeinnützige Einrichtung zu überreichen, in diesem Jahr die Senioren-Wohnanlage im Ortsteil Remlingrade. Fahrgeschäfte, Stände mit Essen und Trinken und ein Bühnenprogramm bietet die Kirmes, zugleich findet ein Herbstmarkt statt, der am Wochenende jeweils von 11 bis 20 Uhr die Besucher einlädt, nach Kunsthandwerk und Accessoires für den Jahreszeit Ausschau zu halten. Am Montag, 16. September, ist dann Familientag mit ermäßigten Preisen. Foto: Jürgen Moll